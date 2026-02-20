L’Eredità- Sfida tra Giganti | Totti e Verdone ospiti

Questa sera, Totti e Verdone saranno gli ospiti principali dello speciale “L’Eredità - Sfida tra Giganti”. La scelta di coinvolgere due grandi nomi del calcio e del cinema nasce dalla volontà di attirare un pubblico più ampio. Durante la puntata, i due partecipanti si sfideranno in diverse prove, tra cui quiz e giochi a tema. La trasmissione promette momenti divertenti e scambi di battute tra i due ospiti. Gli spettatori potranno seguire l’evento in diretta su Rai1.

Grande appuntamento questa sera con lo speciale L'Eredità- Sfida tra Giganti: diversi i campioni e gli ospiti che prenderanno parte Questa sera e domani un appuntamento speciale con L'Eredità- Sfida tra Giganti, molto simile al format La Ruota dei Campioni. Lo scopo del programma è far sfidare i più bravi che sono passati all'interno della trasmissione, ma non mancheranno anche spazi e sketch con personaggi dello spettacolo. Questa idea nasce per festeggiare i 20 anni della ghigliottina, gioco simbolo de L'Eredità con il quale a tutti piace cimentarsi. Così il programma propone una sfida senza precedenti: sei tra i campioni più volte arrivati alla ghigliottina, tornano in studio per mettersi nuovamente alla prova.