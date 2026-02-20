L' Eredità - Sfida tra Giganti stasera e domani su Rai 1 con ospiti Totti e Verdone

Gioca una partita tra campioni e comici stasera e domani su Rai 1. L’Eredità - Sfida tra Giganti vede ospiti Totti e Verdone, che cercano di vincere ancora una volta. Diversi concorrenti già passati alla ghigliottina tornano in studio per sfidare i protagonisti e mettersi alla prova. La sfida si svolge tra risate e tensione, mentre i partecipanti cercano di conquistare il titolo. La trasmissione continua ad attirare l’attenzione del pubblico con le sue sfide sempre più coinvolgenti.

Dopo il grande successo delle puntate speciali, da quella dedicata a Sanremo a quella sull'amore con 6 coppie famose in gara, Rai 1 ha deciso di riportare L'Eredità in prima serata con due appuntamenti speciali per celebrare uno dei quiz show più amati e longevi della televisione italiana. Stasera, venerdì 20 febbraio, e domani sabato 21 febbraio, andrà in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay L'Eredità - Sfida tra Giganti, un incontro tra i più grandi campioni del game show con tanti ospiti speciali, da Francesco Totti a Carlo Verdone, ovviamente sotto la guida di Marco Liorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Eredità - Sfida tra Giganti, stasera e domani su Rai 1 con ospiti Totti e Verdone Leggi anche: L'Eredità - Sfida tra Giganti, stasera e domani in tv: i concorrenti e gli ospiti Leggi anche: Totti, Verdone, Delogu e Tortora alla Sfida tra Giganti dell’Eredità Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'Eredità - Sfida tra Giganti, due puntate in prima serata; L’Eredità – Sfida tra giganti, due serate evento su Rai1; Anticipazioni tv: c'è L’eredità-Sfida tra giganti con Marco Liorni su Rai Uno; Eredità-Sfida tra giganti, il game show di Rai1 arriva in prima serata: le date delle puntate speciali. L’Eredità – Sfida tra Giganti in prima serata su Rai 1: due speciali evento per il ventennale della GhigliottinaL'Eredità approda in prima serata su Rai 1 con due appuntamenti speciali dal titolo Sfida tra Giganti, in onda venerdì 20 e sabato 21 febbraio alle 21.30. superguidatv.it L'Eredità - Sfida tra Giganti, stasera e domani in tv: i concorrenti e gli ospitiIn onda su Rai 1 a partire dal 2002, L’Eredità prevede domande a ritmo serrato, eliminazioni progressive e l’attesissima parola finale da indovinare. La ghigliottina - diventata negli anni un ... today.it L’Eredità – La Sfida dei Campioni in Prima Serata @marcoliorni blogsocialtv.com/leredita-la-sf… via @BlogSocialTv1 x.com Piccolo lapsus per una concorrente de L’Eredità. Nella sfida che precede il Triello, non riesce ad indovinare il nome di Enzo Paolo Turchi e il tempo impiegato per provarci, non le lascia secondi sufficienti per continuare nella gara. - facebook.com facebook