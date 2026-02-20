L' Eredità - Sfida tra Giganti stasera e domani in tv | i concorrenti e gli ospiti

L’Eredità – Sfida tra Giganti si svolge questa sera e domani, a causa del grande successo che ha raggiunto negli ultimi vent’anni. La trasmissione festeggia due decenni di puntate con due serate speciali su Rai 1, trasmesse venerdì 20 e sabato 21 febbraio 2026. Centinaia di campioni hanno partecipato nel corso degli anni, attirando milioni di spettatori. Durante le serate, si sfideranno nuovi concorrenti e ospiti speciali, pronti a mettere alla prova le loro conoscenze. La sfida continua con entusiasmo e pubblico coinvolto.

Vent'anni di "ghigliottina", centinaia di campioni, milioni di telespettatori. Rai 1 esalta uno dei format più solidi della televisione italiana con due serate evento, in onda venerdì 20 e sabato 21 febbraio 2026. "Sfida tra Giganti" non è uno speciale qualunque, ma una celebrazione del quiz che ha fatto del gioco delle parole un rito collettivo. Alla conduzione c'è Marco Liorni, nome identitario del programma, chiamato a orchestrare una competizione che ospita, per l'occasione, amatissime celebrità.