L’Eredità – Sfida tra Giganti | quante puntate durata e quando finisce
L’Eredità – Sfida tra Giganti ha attirato l’attenzione dei telespettatori con due puntate speciali trasmesse il 20 e 21 febbraio 2026 alle 21. La trasmissione, condotta da Marco Liorni, si svolge in prima serata su Rai 1 e prevede una durata complessiva di due serate. Il programma coinvolge grandi sfide tra concorrenti, offrendo un intrattenimento di alto livello. La fine della competizione è fissata per il 21 febbraio sera.
. Quante puntate sono previste per L’Eredità – Sfida tra Giganti? Il game show condotto da Marco Liorni approda in prima serata su Rai 1 per due puntate speciali, il 20 e 21 febbraio 2026, alle ore 21.30. Si tratta di due puntate speciali con tante novità ed un’atmosfera tensiva pensate per festeggiare il ventennale del gioco finale della Ghigliottina. Ecco la programmazione completa. Prima puntata: 20 febbraio 2026. Seconda puntata: 21 febbraio 2026. Durata. Quanto dura (durata) ogni puntata di L’eredità – Sfida tra Giganti? Ogni puntata avrà una durata di circa due ore e mezza, dalle 21.🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Sandokan: quante puntate, durata e quando finisce
Leggi anche: Cuori 3: quante puntate, durata e quando finisceVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Eredità – Sfida tra giganti, due serate evento su Rai1; Eredità-Sfida tra giganti, il game show di Rai1 arriva in prima serata: le date delle puntate speciali; Anticipazioni tv: c'è L’eredità-Sfida tra giganti con Marco Liorni su Rai Uno; L'Eredità sbarca in prima serata con la Sfida tra Giganti: tutti i nomi dei campioni in gara.
L’eredità – Sfida tra giganti: il cast speciale e i concorrenti per festeggiare i 20 anni del programmaMarco Liorni conduce su Rai 1 una puntata speciale tra super ospiti e sei concorrenti storici del programma che si sfideranno ... iodonna.it
L’Eredità: Gabriella vince 260 mila euro e si ritira, in attesa degli speciali in prime time con Totti e VerdoneL'Eredità Gabriella. La pensionata, dopo aver vinto 260 mila euro in due puntate, ha annunciato il ritiro dal format. maridacaterini.it
L'Eredità torna con uno speciale in prima serata. Chi sono i sei campioni protagonisti della Sfida dei Giganti - facebook.com facebook
RT @bubinoblog: L’EREDITÀ: 2 MITI ITALIANI E 6 CAMPIONI NELLA SFIDA TRA GIGANTI IN PRIMA SERATA #LEredità #MarcoLiorni #Rai1 x.com