L’Eredità – Sfida tra Giganti | quante puntate durata e quando finisce

L’Eredità – Sfida tra Giganti ha attirato l’attenzione dei telespettatori con due puntate speciali trasmesse il 20 e 21 febbraio 2026 alle 21. La trasmissione, condotta da Marco Liorni, si svolge in prima serata su Rai 1 e prevede una durata complessiva di due serate. Il programma coinvolge grandi sfide tra concorrenti, offrendo un intrattenimento di alto livello. La fine della competizione è fissata per il 21 febbraio sera.

. Quante puntate sono previste per L’Eredità – Sfida tra Giganti? Il game show condotto da Marco Liorni approda in prima serata su Rai 1 per due puntate speciali, il 20 e 21 febbraio 2026, alle ore 21.30. Si tratta di due puntate speciali con tante novità ed un’atmosfera tensiva pensate per festeggiare il ventennale del gioco finale della Ghigliottina. Ecco la programmazione completa. Prima puntata: 20 febbraio 2026. Seconda puntata: 21 febbraio 2026. Durata. Quanto dura (durata) ogni puntata di L’eredità – Sfida tra Giganti? Ogni puntata avrà una durata di circa due ore e mezza, dalle 21.🔗 Leggi su Tpi.it

