L’Eredità – Sfida tra Giganti ha preso il via oggi, 20 febbraio, con una puntata ricca di colpi di scena. La trasmissione vede protagonisti campioni e nuovi concorrenti che si sfidano in giochi veloci e coinvolgenti. Tra gli ospiti si contano personaggi noti del mondo dello spettacolo, pronti a mettere alla prova le proprie conoscenze. La gara si svolge davanti a un pubblico appassionato, che segue con attenzione ogni mossa sul palco.

L’Eredità – Sfida tra Giganti: le anticipazioni, i campioni, i concorrenti, i giochi e gli ospiti in gara oggi, 20 febbraio. L’Eredità – Sfida tra Giganti è uno speciale del celebre game show condotto da Marco Liorni che sbarca in prima serata con due imperdibili puntate, il 20 e il 21 febbraio 2026 alle ore 21.30. Si tratta di due puntate speciali con tante novità ed un’atmosfera tensiva pensate per festeggiare il ventennale del gioco finale della Ghigliottina. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni, concorrenti, campioni e ospiti. Alle puntate di L’Eredità – Sfida tra Giganti parteciperanno sei tra i campioni più vincenti del programma.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’Eredità – Sfida tra Giganti: le anticipazioni, i campioni e gli ospiti in gara oggi

Leggi anche: Chi sono i campioni che giocheranno a L’Eredità Sfida Tra Giganti e gli ospiti: le puntate su Rai1 con Marco Liorni

Leggi anche: Anticipazioni L’Eredità – Sfida tra giganti: gli ospiti del 20 febbraio di Marco Liorni

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.