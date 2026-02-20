L' Eredità la rivolta contro Gabriella | Un insulto agli altri campioni
Gabriella, vittima di critiche da parte di altri concorrenti, ha deciso di abbandonare
Ha del clamoroso la decisione presa da Gabriella, concorrente de L'Eredità, che dopo aver conquistato 260mila euro in appena due puntate ha scelto di lasciare il programma. Una scelta che ha immediatamente acceso il dibattito sui social, dove in molti hanno voluto renderle omaggio: “Chapeau alla signora Gabriella, dopo aver vinto 160mila euro ieri sera e 100mila stasera, lascia per dare ad altri la possibilità”, si legge su X. E ancora: “ Gabriella è una gran signora ”, “Due vittorie in due giorni di partecipazione, giusto fermarsi così”, “Bravissima, spesso dimentichiamo la tensione e il poco tempo a disposizione per rispondere”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: A L’Eredità la campionessa Gabriella vince 200mila euro e poi si ritira: “È giusto lasciare il posto ad altri”
Leggi anche: L'Eredità,rivolta contro Liorni: "Tosse e pulci? Non lo usa nessuno"
