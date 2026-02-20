L’EREDITÀ | 8 SUPER VIP E 6 CAMPIONI NELLA SFIDA TRA GIGANTI IN PRIMA SERATA

L’Eredità, il popolare quiz di Rai1 condotto da Marco Liorni, ha registrato un nuovo record di ascolti in prima serata. Durante la puntata, otto super VIP e sei campioni si sono sfidati in una gara emozionante, attirando un vasto pubblico davanti alla tv. La serata ha visto colpi di scena e risposte sorprendenti, consolidando il ruolo dello show come uno dei programmi più seguiti del palinsesto. La sfida tra i protagonisti ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

L'Eredità festeggia l'ennesima stagione trionfale. Ogni giorno il preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni gioca un campionato a parte, surclassando la concorrenza. Ora sbarca in prima serata con la "Sfida tra Giganti". Due puntate speciali per festeggiare l'intramontabile game show, in onda venerdì 20 febbraio e sabato 21 alle 21.30 su Rai1. L'Eredità – Sfida tra Giganti vedrà protagonisti sei tra i campioni più vincenti del programma. Ecco chi sono e il montepremi accumulato in tutte le puntate a cui hanno partecipato. Guido Gagliardi con una vincita complessiva di circa 316.250 euro. Martina Crocchia con una vincita complessiva di 158.