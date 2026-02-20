L’EREDITÀ | 8 SUPER VIP E 6 CAMPIONI NELLA SFIDA TRA GIGANTI IN PRIMA SERATA

Da bubinoblog 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Eredità, il popolare quiz di Rai1 condotto da Marco Liorni, ha registrato un nuovo record di ascolti in prima serata. Durante la puntata, otto super VIP e sei campioni si sono sfidati in una gara emozionante, attirando un vasto pubblico davanti alla tv. La serata ha visto colpi di scena e risposte sorprendenti, consolidando il ruolo dello show come uno dei programmi più seguiti del palinsesto. La sfida tra i protagonisti ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

L’Eredità festeggia l’ennesima stagione trionfale. Ogni giorno il preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni gioca un campionato a parte, surclassando la concorrenza. Ora sbarca in prima serata con la “Sfida tra Giganti”. Due puntate speciali per festeggiare l’intramontabile game show, in onda venerdì 20 febbraio e sabato 21 alle 21.30 su Rai1. L’Eredità – Sfida tra Giganti vedrà protagonisti sei tra i campioni più vincenti del programma. Ecco chi sono e il montepremi accumulato in tutte le puntate a cui hanno partecipato. Guido Gagliardi con una vincita complessiva di circa 316.250 euro. Martina Crocchia con una vincita complessiva di 158. 🔗 Leggi su Bubinoblog

l8217eredit192 8 super vip e 6 campioni nella sfida tra giganti in prima serata
© Bubinoblog - L’EREDITÀ: 8 SUPER VIP E 6 CAMPIONI NELLA SFIDA TRA GIGANTI IN PRIMA SERATA

Leggi anche: L’EREDITÀ: 2 MITI ITALIANI E 6 CAMPIONI NELLA SFIDA TRA GIGANTI IN PRIMA SERATA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Anticipazioni tv: c'è L’eredità-Sfida tra giganti con Marco Liorni su Rai Uno; Formula 1 2026: Cadillac e McLaren presentano le livree; ‘EPiC’, il poema sinfonico di Elvis; Dunkin’ celebra gli anni ’90 con Brady e Affleck al Super Bowl.

l eredità 8 superL’Eredità – Sfida tra Giganti in prima serata su Rai 1: due speciali evento per il ventennale della GhigliottinaL'Eredità approda in prima serata su Rai 1 con due appuntamenti speciali dal titolo Sfida tra Giganti, in onda venerdì 20 e sabato 21 febbraio alle 21.30. superguidatv.it

L’eredità-Sfida tra giganti in prima serata: ecco i super campioni sceltiL'eredità sbarca in prima serata con i campioni più forti di sempre: ecco chi ci sarà e come funzionerà il gioco ... ultimenotizieflash.com