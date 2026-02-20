Il giorno 27 febbraio 2026 alle ore 18.30 Prosacontemporanea presenta l’esposizione personale Quadra di Leonardo D’Amico a cura di Alberto Dambruoso e Rosanna Rago: un nucleo di dieci opere, realizzate tra il 2023 e il 2025, definiscono una mostra, il cui titolo rientra nell’uso di calembour linguistici come li definisce il curatore Alberto Dambruoso, che invita lo spettatore a una riflessione più profonda sull’opera, lasciando innumerevoli possibilità all’interpretazione individuale."Quadra è innanzitutto un rimando alla forma geometrica, al suo perimetro e allo spazio contenuto al suo interno.🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Leonardo D’Amico in mostra a Roma con “Quadra”

Leggi anche: Chi è Leonardo D’Amico, il futuro marito di Laura Freddi e padre della figlia Ginevra

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Leonardo D’Amico. Quadra; Roma – Quadra di Leonardo D’Amico.

Laura Freddi, chi è il compagno Leonardo D’Amico / Il matrimonio ‘rinviato’ e l’amore per la figlia GinevraLeonardo D'Amico è lo storico compagno di Laura Freddi, i due sono molto innamorati e riservati e legati alla piccola figlia Ginevra. Leonardo D’Amico è lo storico compagno della showgirl Laura Freddi ... ilsussidiario.net

Laura Freddi: Matrimonio con Leonardo D’Amico? Solo ad una condizione/ Ci sposiamo in autunno ma…Laura Freddi, ospite a La Volta Buona, ha annunciato che il matrimonio con il compagno Leonardo D'Amico è vicino: novità su data e location Dopo circa tredici anni d’amore, Laura Freddi è finalmente ... ilsussidiario.net

Adesso li faccio io a te !!!!! Auguri amico mio !!!! Buon compleanno Leo!!!!! Leonardo Sardi! - facebook.com facebook