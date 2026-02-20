Leonardo D’Amico in mostra a Roma con Quadra

Leonardo D’Amico presenta a Roma la mostra “Quadra” dopo aver creato dieci nuove opere tra il 2023 e il 2025. La sua esposizione si svolge nel cuore della città, attirando visitatori e appassionati di arte contemporanea. Le opere, caratterizzate da linee nette e colori vivaci, riflettono le sue ricerche recenti sulla geometria e sulla percezione visiva. D’Amico ha scelto uno spazio in via del Corso, dove le sue creazioni catturano l’attenzione di chi passa. La mostra rimarrà aperta fino alla fine di maggio.

Cosa: Esposizione personale “Quadra” di Leonardo D’Amico, con dieci opere inedite realizzate tra il 2023 e il 2025.. Dove e Quando: Presso PROSAcontemporanea (Via Marin Sanudo 24, Roma) dal 27 febbraio al 27 marzo 2026.. Perché: Un’indagine profonda sul segno e sulla forma che oscilla tra astrazione e figurazione, curata da Alberto Dambruoso e Rosanna Rago.. Roma si conferma centro nevralgico della sperimentazione artistica contemporanea ospitando, negli spazi di PROSAcontemporanea, la nuova personale di Leonardo D’Amico dal titolo Quadra. L’esposizione, curata da Alberto Dambruoso e Rosanna Rago, inaugura il 27 febbraio 2026 e si presenta come un viaggio analitico attraverso un nucleo di dieci opere prodotte dall’artista nell’ultimo triennio.🔗 Leggi su Ezrome.it

