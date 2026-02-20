Lens-Monaco sabato 21 febbraio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati La capolista all’esame monegasco
Il Lens ha vinto la partita contro il Parigi, portandosi in testa alla classifica di Ligue1. La squadra francese cerca continuità, mentre il Monaco affronta questa sfida dopo aver perso contro il PSG in Champions. La partita di oggi alle 17:00 mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. I tifosi attendono con entusiasmo, curiosi di scoprire come si comporteranno i giocatori in campo. La sfida promette grande intensità e tanti colpi di scena.
Dopo aver sbancato il Jean Bouin di Parigi il Lens è tornato in vetta alla Ligue1 e si prepara ad affrontare quest’oggi un Monaco fresco di sconfitta interna contro il PSG in Champions. Un sogno che non finisce quello dei ragazzi di Sage, che hanno tenuto botta dopo il KO contro il Marsiglia e sono ritornati in vetta approfittando del KO dei parigini in quel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Lens-Rennes (sabato 07 febbraio 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiQuesta sera il Lens di Sage affronta in casa il Rennes di Beye in una partita valida per il campionato.
Ligue 1, il Lens ospita il Monaco. Il PSG contro il fanalino di coda Metz: il programmaArchiviata l'ennesima debacle di un Marsiglia alla deriva, la 23^ giornata di Ligue 1 prosegue quest'oggi con scontri di alta classifica. Ad. tuttomercatoweb.com
Pronostico Lens-Monaco: non mollano la vettaLens-Monaco è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
