Lens-Monaco sabato 21 febbraio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati La capolista all’esame monegasco

Il Lens ha vinto la partita contro il Parigi, portandosi in testa alla classifica di Ligue1. La squadra francese cerca continuità, mentre il Monaco affronta questa sfida dopo aver perso contro il PSG in Champions. La partita di oggi alle 17:00 mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. I tifosi attendono con entusiasmo, curiosi di scoprire come si comporteranno i giocatori in campo. La sfida promette grande intensità e tanti colpi di scena.

Dopo aver sbancato il Jean Bouin di Parigi il Lens è tornato in vetta alla Ligue1 e si prepara ad affrontare quest’oggi un Monaco fresco di sconfitta interna contro il PSG in Champions. Un sogno che non finisce quello dei ragazzi di Sage, che hanno tenuto botta dopo il KO contro il Marsiglia e sono ritornati in vetta approfittando del KO dei parigini in quel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Lens-Monaco (sabato 21 febbraio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronosticiIl Lens ha vinto con forza al Jean Bouin di Parigi, portandosi di nuovo in testa alla Ligue 1.

Lens-Rennes (sabato 07 febbraio 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiQuesta sera il Lens di Sage affronta in casa il Rennes di Beye in una partita valida per il campionato.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.