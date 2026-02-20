Lens-Monaco sabato 21 febbraio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Lens ha vinto con forza al Jean Bouin di Parigi, portandosi di nuovo in testa alla Ligue 1. Questa vittoria ha dato slancio alla squadra, che ora punta a consolidare la posizione contro il Monaco. I monegaschi arrivano dopo una sconfitta casalinga contro il PSG in Champions, e cercano di riscattarsi davanti ai loro tifosi. La partita di oggi alle 17:00 promette emozioni, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti. Gli appassionati attendono con interesse lo scontro in programma.

Dopo aver sbancato il Jean Bouin di Parigi il Lens è tornato in vetta alla Ligue1 e si prepara ad affrontare quest’oggi un Monaco fresco di sconfitta interna contro il PSG in Champions. Un sogno che non finisce quello dei ragazzi di Sage, che hanno tenuto botta dopo il KO contro il Marsiglia e sono ritornati in vetta approfittando del KO dei parigini in quel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

