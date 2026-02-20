Legge di bilancio 2026 | disponibili 20 miliardi su 22,4 stanziati Scuola università e ricerca ricevono 686 milioni per organici supplenze e borse di studio

Il governo ha destinato 20 miliardi su 22,4 miliardi totali previsti dalla legge di bilancio 2026. La ripartizione include fondi specifici per scuola, università e ricerca, con 686 milioni destinati a organici, supplenze e borse di studio. La maggior parte delle risorse è già disponibile per essere spesa, mentre una quota resta ancora da assegnare. La dimostrazione di questa distribuzione si vede nelle nuove assunzioni annunciate nelle prossime settimane.

La legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025) stanzia complessivamente 22,4 miliardi di euro per l'esercizio finanziario in corso. Al 17 febbraio, il Dipartimento per il programma di Governo certifica la disponibilità effettiva di oltre 20 miliardi, corrispondenti all'89% del totale, con le risorse già accessibili da parte dei beneficiari.  L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

