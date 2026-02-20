Legge di bilancio 2026 | disponibili 20 miliardi su 22,4 stanziati Scuola università e ricerca ricevono 686 milioni per organici supplenze e borse di studio

Il governo ha destinato 20 miliardi su 22,4 miliardi totali previsti dalla legge di bilancio 2026. La ripartizione include fondi specifici per scuola, università e ricerca, con 686 milioni destinati a organici, supplenze e borse di studio. La maggior parte delle risorse è già disponibile per essere spesa, mentre una quota resta ancora da assegnare. La dimostrazione di questa distribuzione si vede nelle nuove assunzioni annunciate nelle prossime settimane.