Lega in crisi a Motta | sindaco sfida vice spunta inedita alleanza

A causa di tensioni interne, la Lega a Motta Sant’Anastasia sta vivendo un momento difficile. Il sindaco Antonio Bellia ha deciso di sfidare pubblicamente il suo vice, Anastasio Carrà, anche lui leghista. Nei giorni scorsi, sono circolate voci di un’inedita alleanza tra alcuni consiglieri di minoranza e il primo cittadino, alimentando i sospetti di un possibile cambio di strategia. La situazione si fa sempre più incerta, lasciando il futuro dell’amministrazione appeso a un filo. La crisi si approfondisce con ogni nuovo episodio.

Motta Sant’Anastasia: La Crisi nella Lega e il Futuro dell’Amministrazione in Bilico. Motta Sant’Anastasia, comune del Catanese, è al centro di una crescente crisi politica che vede contrapposti il sindaco Antonio Bellia e il suo vice, Anastasio Carrà, entrambi membri della Lega. Le tensioni, che si sono acuite negli ultimi mesi, sollevano dubbi sulla stabilità dell’amministrazione e alimentano voci di possibili nuove alleanze in vista delle prossime sfide per il paese. Le Fratture nella Maggioranza e le Divergenze Emerse. La spaccatura tra il sindaco Bellia e il vice Carrà è emersa progressivamente, manifestandosi con divergenze durante le riunioni di giunta e con un clima di crescente frizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

