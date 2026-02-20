Il nome di alcuni costituzionalisti e politici si fa sentire nel dibattito sul referendum, ma la causa principale è la strategia della sinistra con l’effetto

Amavano il programma di Ricci e la separazione delle carriere. Poi sono diventati di destra. Ma solo chi ha avuto la fortuna di non avere mai a che fare con la giustizia italiana può permettersi il lusso di trasformare una riforma dell’ordinamento giurisdizionale in un episodio della lotta eterna tra il Bene e il Male Chiedo un po’ in giro per questo referendum. Vorrei capire se fuori dalla bolla – giornali, social, interviste incrociate di Nordio e Gratteri, costituzionalisti che litigano su La7 – il tema sia un po’ meno intossicato. Se qualcuno ne parla nel merito. Se qualcuno ha letto il testo della riforma, anche solo l’abstract. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'effetto "Drive-in" della sinistra sul referendum

Tutti gli strafalcioni della sinistra sul referendum sulla giustizia: le mistificazioni grossolane dei testimonial del “No”Sul referendum sulla riforma della giustizia, molte dichiarazioni dei sostenitori del “No” contengono errori, imprecisioni e fraintendimenti.

Il referendum scuote la sinistra: Nencini sfida Schlein e smaschera il doppio standard della sinistra italianaIl referendum sulla scuola ha aperto una crisi nella sinistra italiana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.