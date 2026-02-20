L' effetto Drive-in della sinistra sul referendum
Il nome di alcuni costituzionalisti e politici si fa sentire nel dibattito sul referendum, ma la causa principale è la strategia della sinistra con l’effetto
Amavano il programma di Ricci e la separazione delle carriere. Poi sono diventati di destra. Ma solo chi ha avuto la fortuna di non avere mai a che fare con la giustizia italiana può permettersi il lusso di trasformare una riforma dell’ordinamento giurisdizionale in un episodio della lotta eterna tra il Bene e il Male Chiedo un po’ in giro per questo referendum. Vorrei capire se fuori dalla bolla – giornali, social, interviste incrociate di Nordio e Gratteri, costituzionalisti che litigano su La7 – il tema sia un po’ meno intossicato. Se qualcuno ne parla nel merito. Se qualcuno ha letto il testo della riforma, anche solo l’abstract. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Tutti gli strafalcioni della sinistra sul referendum sulla giustizia: le mistificazioni grossolane dei testimonial del “No”Sul referendum sulla riforma della giustizia, molte dichiarazioni dei sostenitori del “No” contengono errori, imprecisioni e fraintendimenti.
Il referendum scuote la sinistra: Nencini sfida Schlein e smaschera il doppio standard della sinistra italianaIl referendum sulla scuola ha aperto una crisi nella sinistra italiana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Stop alla guida autonoma, la decisione inaspettata (ma strategica) di Mercedes; Collateral e Drive sono le ultime testimonianze di una Los Angeles che non esiste più; Ford chiede a Trump di aprire alla Cina; Crisi HDD, WD è già senza scorte per il 2026.
L'effetto Drive-in della sinistra sul referendumChiedo un po’ in giro per questo referendum. Vorrei capire se fuori dalla bolla – giornali, social, interviste incrociate di Nordio e Gratteri, costituzionalisti che litigano su La7 – il tema sia un ... ilfoglio.it
Starrent vibes ON Con Starrent è tutto più semplice: Zero pensieri. Solo drive. Rata fissa Ci vado di matto… pericolo non ci sta Sai quanto spendi, sai cosa guidi, il resto lo lasci a noi. Niente stress, zero costi di gestione, solo libertà di movimento e cons - facebook.com facebook