Lecce Inter l’emergenza nel mezzo si ‘chiude’ così | è il momento di Diouf dal 1?

Lecce-Inter si avvicina, e il motivo principale è la possibile convocazione di Diouf dal primo minuto. La squadra salentina ha mostrato miglioramenti nelle ultime partite, vincendo due volte di fila, tra cui una contro il Cagliari. Questa crescita potrebbe influenzare la strategia del tecnico, che sta valutando se schierare l’attaccante in campo dall’inizio. La sfida di domani si preannuncia aperta, con i padroni di casa pronti a confermare il loro momento positivo. I tifosi attendono con ansia la formazione ufficiale.

Diouf. Si avvicina la sfida tra Inter e Lecce, in programma domani. I salentini arrivano a questa partita con il morale alto, reduci da due successi consecutivi nelle ultime giornate di Serie A, l’ultimo dei quali contro il Cagliari. Intanto, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu deve fare i conti con le assenze e valutare le scelte in mezzo al campo. Per quanto riguarda Piotr Zielinski, il problema accusato in Norvegia sembra superato e non desta particolari preoccupazioni. Saranno invece assenti sicuri Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, entrambi squalificati, costringendo Chivu a trovare nuove soluzioni per il centrocampo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Lecce Inter, nerazzurri in emergenza nel mezzo: due top squalificati Leggi anche: Inter-Lecce (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Diouf dal 1? con Acerbi Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lautaro, Zielinski, Dumfries, Calha e... Inter, ora scatta l'emergenza: a Lecce si fa la conta; Il naufragio di Bodo lascia il segno: Inter in emergenza verso Lecce; Inter in totale emergenza a Lecce. Non solo Lautaro e Zielinski: altro big non al 100%; Inter: tra squalifiche e infortuni, emergenza per Chivu verso Lecce. Inter, a Lecce possibile emergenza: in dubbio anche AkanjiOltre all'attaccante argentino Cristian Chivu potrebbe dover fare a meno anche di Zielinski e Akanji, usciti malconci dalla sfida in terra norvegese. Saranno decisivi i controlli medici prima di ... fantacalcio.it Emergenza Inter, Chivu vara una formazione inedita a LecceLe ultime Inter news in vista del match col Lecce: formazione inedita per Chivu tra infortunati e squalificati ... interlive.it . @Inter | Le condizioni di Zielinski e Frattesi in vista del Lecce x.com L’Inter rischia di dover inventare il centrocampo contro il Lecce a causa di alcuni infortuni e acciacchi fisici di diversi giocatori Chi non potrà giocare in campionato perché infortunato: https://fanpa.ge/Uh4TJ. - facebook.com facebook