Lecce-Inter Chivu senza Lautaro Calhanoglu e Barella | probabili e orari tv

Lecce-Inter si gioca senza Lautaro Martinez, Calhanoglu e Barella, a causa di infortuni e squalifiche. La squadra nerazzurra affronta la sfida con alcune assenze chiave, tra cui il capitano e il centrocampista titolare. L’allenatore ha scelto di puntare su giovani e riserve per sostituirli. La partita si terrà domenica alle 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. I tifosi attendono di vedere come reagirà l’Inter senza alcuni dei suoi uomini più esperti.

Milano, 20 febbraio 2026 – Chiusi tutti gli asterischi di classifica, con il pareggio tra Milan e Como di mercoledì, l'Inter approccia la ventiseiesima giornata di Serie A con 7 punti di vantaggio sui rossoneri e undici sul Napoli, per una fuga che potrebbe rivelarsi decisiva, ma che andrà difesa nelle prossime partite. Reduci dalla brutta scoppola di Bodo, da ribaltare martedì nel ritorno a San Siro, i nerazzurri avranno la trasferta di Lecce in campionato contro una squadra in ripresa dopo le recenti due vittorie consecutive, che hanno dato ai giallorossi tre punti sulla Fiorentina e ben nove sul Pisa penultimo.