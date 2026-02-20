Lecce Inter Chivu ritrova due pedine fondamentali | il punto dall’allenamento di oggi

Chivu ha recuperato due giocatori chiave dopo l'allenamento di oggi, rafforzando le speranze di Inter in vista della partita contro il Lecce al Via del Mare. La squadra nerazzurra ha lavorato intensamente, con il tecnico che ha potuto contare su centrocampisti in forma, pronti a scendere in campo. La presenza di questi elementi può fare la differenza nel match di domenica. La sfida si avvicina e l’Inter si prepara con ottimismo, puntando a consolidare la posizione in classifica.

Inter News 24 Lecce Inter, la sfida del Via del Mare si avvicina e i nerazzurri recuperano elementi fondamentali a centrocampo. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, arrivano notizie importanti dal centro sportivo di Appiano Gentile. Il gruppo agli ordini di Cristian Chivu ha svolto una seduta collettiva quasi al completo in vista della trasferta salentina. La notizia più confortante per la compagine meneghina riguarda il rientro a pieno regime di Davide Frattesi, dinamico centrocampista della Nazionale italiana noto per i suoi inserimenti offensivi, e di Piotr Zielinski, raffinato regista polacco dotato di una tecnica sopraffina. Inter, Zielinski e Frattesi recuperati per il LecceNel VIDEO le ultime dall'allenamento dell'Inter con Matteo Barzaghi. Dopo lo stop di circa un mese per Lautaro Martinez, Cristian Chivu ritrova Piotr Zielinski e Davide Frattesi. I due centrocampisti ... Lecce-Inter: probabili formazioni e dove vederlaI giallorossi salentini affronteranno la formazione bianconera nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie A ... L'Inter, per la prossima sfida contro il Lecce, dovrà fare a meno di tre pedine fondamentali: Lautaro, Barella e Calhanoglu. Il primo sarà out per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, che lo terrà fermo per circa un mese; gli altri due,