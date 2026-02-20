Lecce adagio oggi presentazione Dal barocco al mare

Pierpaolo Lala ha presentato oggi “Lecce adagio – dal Barocco al mare”, un evento che ha attirato molti appassionati di letteratura. La causa di questa presentazione è legata al tour promozionale del suo decimo libro, pubblicato da Enrico Damiani Editore. L’opera ripercorre le bellezze storiche e naturali di Lecce, mescolando dettagli architettonici e paesaggistici. La presentazione si è svolta nel cuore della città, attirando un pubblico curioso di scoprire le nuove pagine dell’autore. L’incontro si è concluso con una sessione di domande e risposte.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Prosegue il tour di presentazione di " Lecce Adagio – dal Barocco al mare " di Pierpaolo Lala, decimo libro della collana gli adagi di Enrico Damiani Editore, curata da Teresa Monestiroli. Venerdì 20 febbraio ( ore 18:00 ingresso libero info 08321994743 ) nella Biblioteca della Fondazione Biscozzi Rimbaud in piazzetta Giorgio Baglivi a Lecce, l'autore dialogherà con la giornalista Ilaria Marinaci. Gli adagi sono guide pensate sia per i turisti sia per gli abitanti e suggeriscono un cambio di ritmo e di prospettiva "per tornare a stupirsi di fronte a luoghi che spesso abitiamo distrattamente".