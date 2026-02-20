Le uscite di sicurezza erano sbarrate Jessica Moretti scappò le testimonianze dei ragazzi italiani feriti ai pm di Roma

Jessica Moretti ha deciso di scappare quando ha visto le uscite di sicurezza sbarrate, secondo le testimonianze raccolte dai pm di Roma. I giovani italiani feriti durante l’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana riferiscono di aver trovato le vie di fuga bloccate e di aver assistito a scene di confusione e paura. La tragedia di Capodanno ha provocato 41 morti e più di 115 feriti, lasciando molti testimoni sconvolti.

Nelle prime testimonianze dei giovani italiani rimasti feriti nel tragico incendio del bar Le Constellation di Crans-Montana, che la notte di Capodanno ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115, si rivedono le scene di panico e la disorganizzazione riportate in alcuni video diffusi subito dopo il rogo. I feriti hanno raccontato ai magistrati italiani la loro terribile esperienza: " Le uscite di sicurezza erano sbarrate ". Il fuoco si è propagato in pochi minuti, complicato dalla totale assenza di materiali ignifughi e da un'inefficienza totale nel fronteggiare l'incendio: "Nessun estintore è stato usato e nessuno dava indicazioni a chi cercava di fuggire", hanno dichiarato i sopravvissuti.