Carlos Alcaraz si infuria a Doha dopo che l'arbitro gli ha assegnato una violazione di tempo. Durante il match contro Karen Khachanov, lo spagnolo si arrabbia vistosamente, urlando contro il giudice di sedia e accusando le regole dell’ATP di essere ingiuste. La sua reazione esplosiva si è verificata subito dopo la decisione, creando tensione sul campo. Alcaraz ha continuato a protestare per diversi minuti, lasciando il pubblico sorpreso per la sua reazione forte e immediata. La partita è proseguita tra nervosismo e discussioni.

Tensione alle stelle a Doha per Carlos Alcaraz. Nei quarti dell’ATP 500 contro Karen Khachanov, lo spagnolo perde la calma dopo aver ricevuto un time violation, contestando apertamente la decisione del giudice di sedia. Alcaraz si avvicina all’arbitro e protesta: “Non hai fermato il tempo”. Il direttore di gara replica spiegando di aver bloccato il cronometro a 25 secondi e di averlo riavviato dopo l’asciugamano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Le regole dell'Atp sono una m***a": Alcaraz su tutte le furie con l'arbitro

Dimensionamento scolastico, chi sono i nuovi commissari nelle regioni ribelli e perché i sindacati sono su tutte le furieIl dimensionamento scolastico sarà gestito dai direttori degli Uffici scolastici regionali, sostituendo le regioni che si sono opposte alla sua attuazione.

Caos in diretta, Antonella Elia su tutte le furie per il paragone con Valeria Marini: "Lei ha una personalità di me**a"Durante la puntata del 6 gennaio di Bella Mà, si è verificato un acceso confronto tra Antonella Elia e Pierluigi Diaco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.