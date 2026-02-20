Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 20 febbraio 2026

Il 20 febbraio 2026, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi mostrano le recenti vittorie di Juventus e Inter. Tuttosport dedica ampio spazio alla rimonta dei bianconeri contro il Milan, un risultato che cambia la classifica. La Gazzetta della Sport invece si concentra sulla doppietta di Haaland nella partita del Napoli, che rafforza la sua leadership in classifica marcatori. Il Corriere dello Sport evidenzia il ritorno di Ronaldo al calcio giocato, dopo mesi di infortuni. Questi titoli fotografano le sfide più calde del weekend.

