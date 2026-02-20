Le primarie Onda Orange | Non sono un punto di arrivo ma un passaggio di maturità politica

Onda Orange ha dichiarato che le primarie rappresentano un passo importante, ma non un traguardo definitivo. La causa di questa affermazione risiede nel loro impegno costante per coinvolgere i cittadini nelle decisioni politiche, dimostrato attraverso eventi pubblici e incontri nei quartieri. La loro presenza nei momenti di confronto ha rafforzato la partecipazione civica, indicando che la maturità politica si costruisce passo dopo passo. L’associazione continua a promuovere iniziative che coinvolgono attivamente la comunità, sottolineando il valore di un dialogo aperto.

Il movimento ribadisce con chiarezza che "come tutte le forze in campo e come sancirà la carta dei valori, resterà in campo a prescindere dal risultato finale delle primarie" “Onda Orange è sempre stata favorevole e promotrice della partecipazione civica. Non è una posizione nata oggi ma una convinzione che abbiamo dimostrato nel tempo, nelle nostre iniziative pubbliche, nei momenti di confronto aperto e nei percorsi partecipativi costruiti nei quartieri e negli spazi della città”. Siamo felici di far parte del fermento culturale della nostra area culturale e siamo soddisfatti che, con senso di responsabilità, si sia riusciti a compattare partiti e movimenti attorno a un percorso condiviso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

