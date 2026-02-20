Le piccole botteghe che resistono | Roberta e Claudia festeggiano i quarant’anni di Utilità

Roberta e Claudia festeggiano i quarant’anni di “Utilità” a Fiesole, un negozio nato per offrire oggetti unici e di qualità. La causa di questa lunga avventura è la passione per le creazioni artigianali, che le ha spinte a mantenere viva la bottega tra le strade del paese. Nel tempo, hanno visto cambiare il quartiere, ma hanno continuato a proporre ceramiche dipinte a mano, tovaglie vivaci, candele profumate e articoli da regalo. La loro esperienza testimonia la resistenza delle piccole attività tradizionali. La festa si svolge tra clienti affezionati e nuove visite.

Fiesole (Firenze), 20 febbraio 2026 – Quarant'anni all'insegna della bellezza e di oggetti originali, tra ceramiche dipinte a mano, tovaglie colorate, candele e articoli da regalo. E' l'importante traguardo raggiunto da Utilità, negozio di casalinghi e "ninnolerie" varie, che si trova a Fiesole, nella centralissima via Gramsci. L'attività è infatti nata nel 1986, quanto Renato Luchi acquista il negozio per la figlia Roberta con una missione precisa: offrire ai suoi concittadini un emporio dove si potesse continuare a trovare di tutto un po', seguendo la tradizione della mesticheria-ferramenta, che lo aveva preceduto in quello stesso fondo.

