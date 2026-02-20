Le piccole botteghe che resistono | Roberta e Claudia festeggiano i quarant’anni di Utilità

Roberta e Claudia festeggiano i quarant’anni di “Utilità” a Fiesole, un negozio nato per offrire oggetti unici e di qualità. La causa di questa lunga avventura è la passione per le creazioni artigianali, che le ha spinte a mantenere viva la bottega tra le strade del paese. Nel tempo, hanno visto cambiare il quartiere, ma hanno continuato a proporre ceramiche dipinte a mano, tovaglie vivaci, candele profumate e articoli da regalo. La loro esperienza testimonia la resistenza delle piccole attività tradizionali. La festa si svolge tra clienti affezionati e nuove visite.

Fiesole (Firenze), 20 febbraio 2026 – Quarant'anni all'insegna della bellezza e di oggetti originali, tra ceramiche dipinte a mano, tovaglie colorate, candele e articoli da regalo. E' l'importante traguardo raggiunto da Utilità, negozio di casalinghi e “ninnolerie” varie, che si trova a Fiesole, nella centralissima via Gramsci. L'attività è infatti nata nel 1986, quanto Renato Luchi acquista il negozio per la figlia Roberta con una missione precisa: offrire ai suoi concittadini un emporio dove si potesse continuare a trovare di tutto un po', seguendo la tradizione della mesticheria-ferramenta, che lo aveva preceduto in quello stesso fondo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le piccole botteghe che resistono: Roberta e Claudia festeggiano i quarant’anni di “Utilità” Leggi anche: San Domenico Maggiore, le botteghe artigiane che resistono al turismo senza regole Leggi anche: Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua festeggiano due anni d’amore: “C’è spazio per un figlio” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: TOP 15 attività da aprire in un piccolo paese nel 2026: guida alle opportunità locali; Quando sparisce l’ultima bottega: ecco l’Italia dei pendolari del supermercato; Chiude l’ultima bottega di Capodarco: La politica ha l’obbligo di intervenire; Con CioccolaTò in viaggio tra antiche botteghe, segreti dei maestri cioccolatieri e caffè storici. Piccole botteghe alla conquista del web Dieci regole per raccontare le specialitàLe piccole botteghe alimentari di vicinato sono pronte a conquistarsi uno spazio di maggiore visibilità sul web, trainando con sé anche la promozione delle specialità agroalimentari made in Tuscany. lanazione.it Caravonica festeggia il ritorno di una macelleria ambulanteImperia – La resistenza silenziosa portata avanti dalle piccole botteghe, dagli uffici pubblici e dalle attività sul territorio è l’ultimo baluardo contro lo spopolamento dell’entroterra. E il ritorno ... ilsecoloxix.it Buonasera, qualcuno ha letto Le piccole libertà di Roberta Gentile Che ne pensate Mi ha guardata da uno scaffale, ma non l'ho ancora preso, avevo già fatto razzia.. Lo prendo - facebook.com facebook