Le pagelle di Jagiellonia-Fiorentina La rivincita di Ranieri Mandragora e Fazzini incidono Piccoli glaciale
Il pareggio tra Jagiellonia e Fiorentina è stato segnato da una partita intensa, con Ranieri che cerca di rilanciare la sua squadra. Mandragora e Fazzini si sono distinti con prestazioni decisive, mentre Lezzerini ha dimostrato sicurezza nonostante la lunga assenza. La partita si è giocata su ritmi elevati, con alcuni momenti di grande tensione. La Fiorentina ha mostrato segnali di ripresa, ma deve ancora migliorare in fase offensiva. La prossima sfida si avvicina, e i tifosi aspettano risposte concrete.
Firenze, 20 febbraio 2026 – Le pagelle di Jagiellonia-Fiorentina. Lezzerini 6 - Non giocava da tempo, ma se la cava con personalità. Bravo a leggere la traiettoria del pallone, anticipando Mazurek uscendo con decisione. Salvato dal palo sulla punizione calciata da Jozwiak. Per il resto attento, dando sicurezza al reparto. Fortini 6 - Primo intervento con brivido, in un disimpegno tutto sommato semplice rischia l'autogol o di servire l'avversario più vicino. Esce dal guscio sul finire del primo tempo. Ha sui piedi la palla del raddoppio, ma si fa chiudere lo specchio dopo un'ottima azione personale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Pagelle Jagiellonia Fiorentina, i TOP e FLOP della sfida! I viola volano grazie a Ranieri, Mandragora e Piccoli
Leggi anche: Conference League, Fiorentina sul velluto nella tana dello Jagiellonia: 0-3 targato Ranieri, Mandragora e PiccoliLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Jagiellonia-Fiorentina 0-3, le pagelle: Ranieri goleador, Piccoli e Mandragora specialisti; Jagiellonia-Fiorentina 0-3, le pagelle dei playoff di Conference League; Jagiellonia-Fiorentina, le pagelle: Ranieri ci mette la testa, 7. Gosens chiude gli spazi, 6,5; Jagiellonia-Fiorentina 0-3, pagelle e tabellino: Ranieri apre le marcature, Mandragora inventa il raddoppio, Piccoli chiude i giochi approfittando dell'ingenuità di Drachal.
Jagiellonia-Fiorentina, le pagelle di CM: il riscatto di Ranieri, Mandragora magicoLe pagelle di Jagiellonia-Fiorentina ... msn.com
Jagiellonia-Fiorentina 0-3, pagelle: Ranieri sblocca, Mandragora pennella, Fazzini e Fabbian dettano leggeLa Fiorentina batte 3-0 lo Jagiellonia nell'andata dei play off di Conference League: a segno Ranieri, Mandragora e Piccoli su rigore ... sport.virgilio.it
Passione Fiorentina. . Jagiellonia-Fiorentina in live reaction - facebook.com facebook
La #Fiorentina fa 3-0 in casa del Jagiellonia e mette in discesa la strada verso gli ottavi di Conference. I risultati d'Europa x.com