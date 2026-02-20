Le pagelle di Jagiellonia-Fiorentina La rivincita di Ranieri Mandragora e Fazzini incidono Piccoli glaciale

Il pareggio tra Jagiellonia e Fiorentina è stato segnato da una partita intensa, con Ranieri che cerca di rilanciare la sua squadra. Mandragora e Fazzini si sono distinti con prestazioni decisive, mentre Lezzerini ha dimostrato sicurezza nonostante la lunga assenza. La partita si è giocata su ritmi elevati, con alcuni momenti di grande tensione. La Fiorentina ha mostrato segnali di ripresa, ma deve ancora migliorare in fase offensiva. La prossima sfida si avvicina, e i tifosi aspettano risposte concrete.