Le offre un passaggio e la violenta | a processo
Un uomo di 37 anni di Mondavio ha aggredito una donna dopo averle offerto un passaggio, causando lesioni e violenza sessuale. L’incidente è avvenuto in una strada trafficata di Rimini, dove la vittima aveva accettato l’aiuto. La polizia ha arrestato l’uomo, che ora deve affrontare il processo. La vicenda ha suscitato sconcerto nella comunità locale, che si interroga sui rischi di fidarsi di sconosciuti. Il procedimento giudiziario è stato avviato nelle ultime settimane.
Rimini, 20 febbraio 2026 – Un uomo di 37 anni, residente a Mondavio (nel Pesarese), è stato rinviato a giudizio davanti ai giudici del Collegio di Rimini con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali. Ieri si è svolta l’udienza dedicata alla richiesta delle prove, primo passaggio verso il dibattimento che entrerà nel vivo nei prossimi mesi. Presente in Aula il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, titolare dell’inchiesta. L’accusa: “Mi ha violentata e scaricata in autostrada”. La vicenda risale alla notte tra il 1° e il 2 maggio del 2023. «Mi ha violentata più volte e poi mi ha ’scaricata’ in autostrada»: questo era stato il drammatico racconto fatto dalla giovane agli agenti di polizia stradale di Fano, che l’avevano trovata mentre camminava lungo l’A14, tra Cattolica e Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Violenta due ragazzine per ore. L’aggressore subito a processoUn uomo di 40 anni è stato immediatamente processato dopo aver pedinato, sequestrato e violentato per ore due ragazze di 15 e 16 anni lo scorso agosto.
Fingeva di inviare le pratiche per il passaggio di proprietà al Pra e intascava i soldi: ex agente condannato nel “processo-bis”Un ex agente di pratiche auto di Cinisello Balsamo è stato nuovamente condannato dopo che la Cassazione ha annullato una precedente sentenza.
THE VAMPIRE VAN KILLER
Argomenti discussi: Sconosciuto le offre un passaggio, poi la violenta in auto. Iniziato il processo; Le offre un passaggio e la violenta: a processo; ALLA SALA BARTOLI DEL ROSSETTI ALGO RITMO: LA REGIA DI MARCO RAMPOLDI CI OFFRE UN PASSAGGIO PER ASSAPORARE UNO STRANO FUTURO RIDENDO FINO ALL’ULTIMO BIT; Esce di prigione e cerca un passaggio per tornare a casa: ruba una bisarca con 10 supercar.
Sconosciuto le offre un passaggio, poi la violenta in auto. Iniziato il processoSi è aperto davanti al tribunale collegiale di Rimini il processo che vede imputato per violenza sessuale e lesioni aggravate un 38enne napoletano, residente in provincia di Pesaro Urbino, che nel mag ... msn.com
Le offre un passaggio in auto e tenta di stuprarla: ragazza 26enne in ospedale a BattipagliaLe offre un passaggio in auto, poi tenta di stuprarla. Ragazza di 26 anni finisce in ospedale a Battipaglia, in provincia di Salerno. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 16 ... fanpage.it
SOLO PER TE #Vangelodelgiorno.Mt 6,1-6.16-18 In questo giorno iniziamo il tempo della quaresima e le letture che la chiesa ci offre ci aiutano ad entrare in questo altro passaggio dell’anno liturgico che ci prepara alla Pasqua. Qui Gesù ci spiega l’importanz facebook