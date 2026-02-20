Un uomo di 37 anni di Mondavio ha aggredito una donna dopo averle offerto un passaggio, causando lesioni e violenza sessuale. L’incidente è avvenuto in una strada trafficata di Rimini, dove la vittima aveva accettato l’aiuto. La polizia ha arrestato l’uomo, che ora deve affrontare il processo. La vicenda ha suscitato sconcerto nella comunità locale, che si interroga sui rischi di fidarsi di sconosciuti. Il procedimento giudiziario è stato avviato nelle ultime settimane.

Rimini, 20 febbraio 2026 – Un uomo di 37 anni, residente a Mondavio (nel Pesarese), è stato rinviato a giudizio davanti ai giudici del Collegio di Rimini con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali. Ieri si è svolta l’udienza dedicata alla richiesta delle prove, primo passaggio verso il dibattimento che entrerà nel vivo nei prossimi mesi. Presente in Aula il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, titolare dell’inchiesta. L’accusa: “Mi ha violentata e scaricata in autostrada”. La vicenda risale alla notte tra il 1° e il 2 maggio del 2023. «Mi ha violentata più volte e poi mi ha ’scaricata’ in autostrada»: questo era stato il drammatico racconto fatto dalla giovane agli agenti di polizia stradale di Fano, che l’avevano trovata mentre camminava lungo l’A14, tra Cattolica e Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le offre un passaggio e la violenta: a processo

Violenta due ragazzine per ore. L’aggressore subito a processoUn uomo di 40 anni è stato immediatamente processato dopo aver pedinato, sequestrato e violentato per ore due ragazze di 15 e 16 anni lo scorso agosto.

Fingeva di inviare le pratiche per il passaggio di proprietà al Pra e intascava i soldi: ex agente condannato nel “processo-bis”Un ex agente di pratiche auto di Cinisello Balsamo è stato nuovamente condannato dopo che la Cassazione ha annullato una precedente sentenza.

THE VAMPIRE VAN KILLER

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.