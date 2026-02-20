Le favole apparenti di Vivian Lamarque

Vivian Lamarque ha pubblicato un nuovo libro di poesie, ispirato ai ritmi quotidiani e alle emozioni che li accompagnano. La poetessa ha scelto di usare versi semplici e diretti per descrivere le sue giornate, come quella di un personaggio che pensa alla settimana come a un ciclo musicale. La sua opera include anche dettagli sulla routine e sui piccoli cambiamenti che si vivono durante i giorni. La poesia si conclude con un’immagine di calma e ritorno alla normalità.

Firenze, 20 febbraio 2026 - Firenze, 18 febbraio 2026 - " La mia settimana è un settenario con gli accenti su martedì e venerdì al sabato il tono cala risale il lunedì ". La poesia di Vivian Lamarque, a cui è stato assegnato nel Palazzo del Pegaso il Premio letterario internazionale Carlo Betocchi-Città di Firenze - ha il ritmo e l'incanto di una favola. una favola apparente. Le sue fiabe in versi, le sue filastrocche, in realtà non fanno sconti alle verità che emergono nel corso dell'esistenza ma sono offerte al lettore con la filigrana della speranza, di un dopo che diventa possibile fioritura e intanto gratitudine.