Le donne vincono più medaglie perché nello sport la meritocrazia vale
Manuela Di Centa ha preso il ruolo di presidente del comitato organizzatore dei Giochi olimpici giovanili Dolomiti Valtellina 2028, un incarico che ha accettato dopo una sfida personale durata due settimane. La sua nomina coincide con la prima storica gara di scialpinismo alle Olimpiadi, tenutasi a Bormio, dove ha assistito alla vittoria di molte donne nello sport. Di Centa sottolinea che nel mondo dello sport, le donne vincono più medaglie grazie alla meritocrazia e al rispetto delle regole.
Manuela Di Centa parla da Bormio dove è arrivata per lo storico battesimo olimpico dello scialpinismo e perché da 15 giorni, «in una magnifica lotta contro il tempo» è stata nominata presidente del comitato organizzatore dei Giochi olimpici giovanili Dolomiti Valtellina 2028. Milano Cortina 2026 ha polverizzato il record di Lillehammer 1994, la più amata dagli italiani e anche da lei, con 5 sigilli. «Evviva! Oggi ci sono più discipline e il 20% di possibilità in più di fare medaglie». La trazione di questi Giochi è rosa, l'altra sera Arianna Fontana ha tolto dopo 66 anni il record di podi al mito Mangiarotti.
