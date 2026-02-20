le donne si difendono le lezioni si fanno in tre

A Cento, nella Sala Zarri, alcune donne si sono messe in azione contro le aggressioni. La settimana scorsa, diverse partecipanti hanno seguito tre corsi di autodifesa femminile, promossi da associazioni sportive locali. Le lezioni si sono svolte in gruppi di tre, con l’obiettivo di insegnare tecniche pratiche per proteggersi in situazioni di pericolo. La presenza femminile è aumentata di recente, spinta dalla paura di aggressioni nelle strade. Le partecipanti sperano di sentirsi più sicure e preparate.

In Sala Zarri a Cento, nei giorni scorsi, sono stati presentati tre corsi di autodifesa femminile organizzati da associazioni sportive. I percorsi proposti da Asd Bushido Gruppo Aks, guidata dal direttore tecnico e maestro Marcello Chiummiello e ospitata presso la palestra di XII Morelli, e da asd CSR Ju Jitsu Cento, diretta dal maestro Piero Rovigatti con sede in via Zallone, hanno preso avvio a febbraio. Il corso promosso da Krav Maga Traditional Cento, tenuto dall’istruttrice Letizia Malaguti presso la palestra dell’IC Guercino in via Dante Alighieri, inizierà ad aprile. Oltre alle tecniche di autodifesa sono previsti momenti di formazione tenuti da professionisti in ambito socio-sanitario e giuridico: in un contesto sociale in cui la prevenzione è il primo strumento di tutela, l’iniziativa offre un percorso di incremento dell’autostima e gestione dello stress. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gestire stress e pericolo. Le donne si difendono: "Basta con la violenza"Il corso di difesa personale femminile 2026, promosso dalla Krav Maga Academy, parte a marzo nella nostra città e si svolgerà in cinque incontri settimanali, il primo dei quali si terrà il 3 marzo.

