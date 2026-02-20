Le carte mettono sotto scacco la difesa del Siviglia

Il Siviglia si trova in grossa difficoltà prima della partita contro la Roma, a causa di cinque giocatori squalificati, tra cui Azpilicueta e Nianzou. La squalifica deriva da comportamenti durante le ultime partite di campionato, che hanno portato all’espulsione e alle conseguenti esclusioni. La squadra andalusa dovrà affrontare la trasferta all’Olimpico senza alcune delle sue pedine chiave, compromettendo le strategie di gioco previste per questa sfida. La gara si disputerà questa domenica, al Colosseo.

2026-02-20 20:34:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Marca: Il Siviglia farà visita al Colosseo questa domenica con cinque giocatori squalificati: César Azpilicueta, José Ángel Carmona, Tanguy Nianzou e Lucien Agoumé. Cioè quattro di loro appartengono alla linea difensiva, come è successo nell'ultima giornata. Nel caso in cui qualcuno di loro riceva un cartellino giallo contro il Getafe, salterà il derby di Siviglia del prossimo fine settimana. La situazione è aggravata se si considerano le assenze per infortunio di diversi difensori come Andrés Castrín, Marcao e Oso, oltre a Juanlu, espulso nella partita precedente contro l'Alavés.