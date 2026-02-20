Le acconciature Anni 90 tornano di moda nel 2026
Le acconciature degli Anni 90 sono tornate di moda nel 2026, grazie anche alle influenze delle star e dei social media. I tagli corti con ciuffi colorati e le onde morbide stanno conquistando molte ragazze, che cercano uno stile retrò rivisitato in chiave moderna. I parrucchieri registrano un aumento di richieste per look ispirati a quegli anni, spesso abbinati a accessori vistosi. La nostalgia per quegli anni si fa sentire anche tra i giovani, che sperimentano nuovi modi di interpretare i classici.
Ogni decennio ha delle acconciature che lo hanno definito, dalle acconciature boho ai volumi soffici Anni 70, agli shag e mullet con permanente e cotonati degli Anni 80. A ondate sono tornati (quasi) tutti di tendenza, così come ora è il momento dei capelli Anni 90. O meglio, di alcune acconciature che quest’anno cominceremo a (ri)vedere sempre più spesso. Abbiamo iniziato con i look streetstyle di Bella Hadid che ha fatto scuola in tema di outfit Anni 90 e spesso anche di make up, fino ad arrivare alle acconciature. Dai ricci selvaggi alle baby braids, passando per il Supermodel Blowout, nel 2026 avremo modo di rivedere tantissime di queste acconciature iconiche che hanno fatto la storia.🔗 Leggi su Amica.it
