Lazio smentita ufficiale sulla cessione della società

Il club Lazio ha smentito ufficialmente le voci di una possibile cessione della società, che avevano fatto discutere nelle ultime ore. La società ha precisato che non ci sono trattative in corso e che il suo obiettivo resta il rafforzamento della squadra. La notizia arriva dopo diverse indiscrezioni circolate sui social e sui giornali sportivi. La dirigenza ha sottolineato la volontà di mantenere il controllo dell’intera gestione. La situazione rimane quindi invariata.

Una comunicazione ufficiale chiarisce la situazione attorno a voci di cessione che hanno circolato nelle ore recenti, offrendo una lettura i chiara e circostanziata della posizione societaria. Il club si concentra sui fatti concreti, distinguendo tra indiscrezioni e dati verificabili e definendo con precisione l’assetto attuale della proprietà e della gestione. La S.S. Lazio non è in vendita e non ha ricevuto alcuna offerta, né manifestazioni di interesse o proposte formali da parte di soggetti italiani o esteri. Le notizie diffuse sui canali social e da siti di informazione digitale non hanno riscontro e sono considerate prive di fondamento.🔗 Leggi su Mondosport24.com

