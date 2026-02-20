Lazio in Borsa | +12,5% fondo qatariota in pole position? Società

La Lazio ha registrato oggi un aumento del 12,5% in Borsa, portando il valore delle azioni a 1,35 euro. La crescita ha attirato l’attenzione di molti investitori, alimentando voci su un possibile interesse di un fondo qatariota. La società ha smentito ufficialmente ogni trattativa, ma il mercato continua a speculare su un possibile accordo. La decisione di comprare azioni si è fatta più diffusa tra gli investitori individuali.

Lazio in Borsa: titolo in rialzo tra speculazioni e smentite ufficiali. Il titolo della Società Sportiva Lazio ha registrato oggi un significativo incremento in Borsa, con un guadagno del 12,5% che ha portato il valore delle azioni a 1,35 euro e la capitalizzazione di mercato a 91,5 milioni di euro. L’impennata è stata innescata da voci di un possibile interesse di un fondo qatariota per l’acquisto del club, smentite con forza dalla società che ha annunciato azioni legali contro chi diffonde notizie false. Un’ondata di speculazioni e la reazione del mercato. La giornata finanziaria ha un’inattesa accelerazione del valore delle azioni della Lazio, spinta da indiscrezioni circolate sui social media e riprese da alcuni siti di informazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

