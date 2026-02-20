Lazio in Borsa | +12,5% fondo qatariota in pole position? Società
La Lazio ha registrato oggi un aumento del 12,5% in Borsa, portando il valore delle azioni a 1,35 euro. La crescita ha attirato l’attenzione di molti investitori, alimentando voci su un possibile interesse di un fondo qatariota. La società ha smentito ufficialmente ogni trattativa, ma il mercato continua a speculare su un possibile accordo. La decisione di comprare azioni si è fatta più diffusa tra gli investitori individuali.
Lazio in Borsa: titolo in rialzo tra speculazioni e smentite ufficiali. Il titolo della Società Sportiva Lazio ha registrato oggi un significativo incremento in Borsa, con un guadagno del 12,5% che ha portato il valore delle azioni a 1,35 euro e la capitalizzazione di mercato a 91,5 milioni di euro. L’impennata è stata innescata da voci di un possibile interesse di un fondo qatariota per l’acquisto del club, smentite con forza dalla società che ha annunciato azioni legali contro chi diffonde notizie false. Un’ondata di speculazioni e la reazione del mercato. La giornata finanziaria ha un’inattesa accelerazione del valore delle azioni della Lazio, spinta da indiscrezioni circolate sui social media e riprese da alcuni siti di informazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Mercato. Kanoute, cessione imminente. Stramaccioni in pole position
Leggi anche: Pisa, per il dopo Gilardino in pole position c’è GiampaoloVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Programma della SS Lazio da Giovedì 12 a Mercoledì 18 Febbraio 2026; Risultati della SS Lazio da Giovedì 12 a Mercoledì 18 Febbraio 2026.
Il progetto stadio fa volare la Lazio in Borsa: in tre giorni +18%La documentazione per la ristrutturazione dello stadio Flaminio è stata inviata al Comune di Roma nella giornata di lunedì. calcioefinanza.it
Il Flaminio fa volare il titolo della Lazio in Borsa: +18% in tre giorniImpennata del titolo in Borsa dopo le ultime notizie legate al progetto della Lazio per la riqualificazione del Flaminio: +18% in tre giorni ... msn.com
‘QUELLI CHE…’ – Lazio, Mattei: “Il vero Lotito si è visto alla fine. Il flop della conferenza lo certifica il ribasso in borsa” (AUDIO) - facebook.com facebook
La Lazio spinta in Borsa dal progetto del nuovo Flaminio: il titolo del club biancoceleste ha registrato un rialzo del 20% in una settimana x.com