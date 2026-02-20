Lazio comunicato ufficiale | Società non in vendita pronti alle denunce

La Lazio ha chiarito che la società non è in vendita, reagendo ai recenti rumor di mercato. La società ha confermato di non aver mai preso in considerazione cessione e si difende da voci che circolano tra tifosi e media. Intanto, minaccia di denunciare chi diffonde notizie false e dannose. La posizione ufficiale mette in evidenza la volontà di tutelare l’immagine e gli interessi del club. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte degli addetti ai lavori.

La Lazio alza un muro invalicabile contro i rumors di mercato societario e minaccia azioni legali per aggiotaggio. Attraverso una nota ufficiale diramata nel pomeriggio, il club biancoceleste ha smentito categoricamente le indiscrezioni su una presunta cessione del pacchetto di maggioranza, definendo le notizie circolate sui social come totalmente prive di fondamento. “Non abbiamo ricevuto alcuna offerta o manifestazione di interesse, né da soggetti italiani né esteri”, si legge nel comunicato che blinda la presidenza di Claudio Lotito. Il numero uno del club, impegnato nel rilancio del progetto per lo stadio Flaminio, aveva già ribadito l’incedibilità della società soltanto pochi giorni fa.🔗 Leggi su Como1907news.comImmagine generica

