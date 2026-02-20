Lavoro quasi un’assunzione su due resta scoperta per mancanza di competenze

Il rapporto tra domanda e offerta di lavoro resta aperto, con quasi la metà delle posizioni disponibili rimaste vacanti per mancanza di competenze. I dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e Unioncamere indicano che le imprese faticano a trovare candidati qualificati per molte posizioni, specialmente nei settori tecnici e artigianali. Questa situazione evidenzia ancora una volta il divario tra formazione e esigenze del mercato. La questione si fa più urgente in alcune regioni del Sud.

"Non una sorpresa per chi lavora nel nostro comparto - afferma il segretario Nicola Troisi - ma importante sottolineare che le competenze definite 'introvabili' sono quelle dei giovani che noi formiamo". I dati diffusi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Unioncamere in queste ore riportano al centro del dibattito pubblico un tema che per gli operatori della formazione professionale non rappresenta una novità: il persistente disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Secondo il report, concentrato sul mercato del lavoro italiano a febbraio 2026, quasi una posizione su due tra quelle programmate dalle imprese rischia di non essere coperta per carenza di competenze adeguate.