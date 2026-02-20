Lavori sulla D14 | chiude per cinque notti il tratto tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini

Per lavori di pavimentazione, la D14 Diramazione di Ravenna chiude tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini. La causa è la necessità di interventi sulla carreggiata, che richiedono la chiusura del tratto durante le ore notturne. La strada resterà chiusa nelle quattro notti consecutive, da lunedì 23 a giovedì 26 febbraio, tra le 22 e le 6 del mattino successivo. La chiusura interessa il tratto verso Ravenna, causando disagi ai guidatori. Le deviazioni saranno segnalate sul posto per agevolare il traffico.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: Sp8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, Sp253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, Sp253 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini. Si precisa che, l'area di servizio "Sant'Eufemia ovest", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa: nelle tre notti di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, con orario 21 - 5; dalle 20 di giovedì 26 alle 5 di venerdì 27 febbraio; dalle 21 di venerdì 27 alle 6 di sabato 28 febbraio.