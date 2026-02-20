Il cantiere al ponte Napoleonico ha causato ritardi nelle operazioni di chiusura, originariamente previste per il 2 marzo. Le difficoltà nella definizione del progetto e nella sorveglianza hanno portato a sospetti sulla tempistica. Le autorità stanno valutando tutte le variabili prima di dare il via ai lavori, che potrebbero essere posticipati di alcuni giorni. La decisione dipende dall’esito delle verifiche tecniche e dalla gestione delle risorse sul campo. La data di riapertura rimane incerta, creando incertezza tra i residenti.

Potrebbe slittare di alcuni giorni, e non partire più il 2 marzo come inizialmente previsto, la chiusura al traffico del ponte Napoleonico. Il “caso ponte” torna così al centro del dibattito cittadino dopo che la ditta incaricata da Aipo (la Neocos di Borgomanero, Novara) avrebbe individuato alcune reti tecniche e sottoservizi da spostare prima di poter avviare gli scavi necessari alla realizzazione della nuova campata. Operazioni preliminari che starebbero comportando una revisione del cronoprogramma - al momento stimato in 180 giorni - e che potrebbero determinare un rinvio, ancora in fase di valutazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori al ponte: dubbi su progetto e sorveglianza

