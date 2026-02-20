Lavoratrice intossicata all' edificio 200 Usb | Dall' Aoup maldestro tentativo di coprire un problema strutturale più grande

Una lavoratrice si è intossicata nell’edificio 200, secondo l’Usb, a causa di un tentativo maldestro dell’Aoup di nascondere un problema strutturale più grave. L’associazione denuncia che l’ospedale minimizza l’incidente, ignorando le condizioni precarie in cui operano i dipendenti da mesi. L’episodio, avvenuto ieri mattina, mette in luce carenze nelle precauzioni e nei controlli sulla sicurezza. L’Usb chiede interventi immediati per risolvere le criticità e garantire la tutela delle persone che lavorano nell’edificio. La situazione resta sotto osservazione.

Il sindacato interviene dopo la ricostruzione dell'episodio da parte dell'Azienda ospedaliera. Richiesto con urgenza un incontro per discutere della situazione "Riteniamo inaccettabile che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana attribuisca l’evento ad una specificità e che eluda totalmente la situazione dal contesto generale non tenendo conto di tutto quello che da mesi le lavoratrici ed i lavoratori dell’edificio 200 vivono quotidianamente e che noi come USB denunciamo da tempo". Arriva a stretto giro la controreplica di Usb Pisa all'Aoup sull'episodio avvenuto lunedì scorso quando una lavoratrice del reparto di Diagnostica di laboratorio è dovuta ricorrere alle cure del Pronto soccorso a seguito di uno sversamento di alcune sostanze tossiche reflue in un locale dell'edificio 200.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Ospedale, lavoratrice intossicata all'edificio 200: "Evento isolato, nessun malfunzionamento negli impianti" Leggi anche: Ospedale Nuovo Santa Chiara, ancora disagi all'Edificio 200: "Lavoratrice intossicata, esposto in Procura" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ospedale Nuovo Santa Chiara, ancora disagi all'edificio 200: Lavoratrice intossicata, esposto in Procura; Ospedale Nuovo Santa Chiara, ancora disagi all'edificio 200: 'Lavoratrice intossicata, esposto in Procura'; Ospedale, lavoratrice intossicata all'edificio 200: Evento isolato, nessun malfunzionamento negli impianti; Nuove intossicazioni all'ospedale dui Cisanello. Gravi responsabilità dell'AOUP. Dal 2 al 4 febbraio scorsi Rosario Bellini e Simone D’Imporzano, chirurghi dell’Unità operativa di Chirurgia bariatrica dell'Aoup, hanno partecipato quali esperti internazionali alla terza edizione del training program Young IFSO (International Federation for the - facebook.com facebook