Lautaro Martinez il piano per il rientro Dall’Argentina spiegano Terapia speciale per tornare in 18 giorni Lo scenario

Lautaro Martinez sta seguendo una terapia speciale in Argentina, che dovrebbe permettergli di tornare in campo in soli 18 giorni. I medici spiegano che il giocatore sta recuperando da un infortunio con un programma intensivo. La squadra si prepara ad accogliere il suo ritorno, puntando a riaverlo disponibile per le prossime partite. La sua pronta ripresa rappresenta un elemento importante per il reparto offensivo. La data di rientro si avvicina rapidamente.
Inter News 24 Lautaro Martinez, dall’Argentina assicurano che l’attaccante tornerà a disposizione di Chivu in 18 giorni: la situazione. In casa Inter si respira un’aria di cauto sollievo dopo il grande spavento norvegese. Sebbene Cristian Chivu debba rinunciare al suo leader per la trasferta di Lecce, le notizie che rimbalzano dall’Argentina ridimensionano l’entità dello stop di Lautaro Martinez. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lautaro Martinez, il piano per il rientro in 18 giorni. Secondo quanto riferito da TyC Sports, il “Toro” si sottoporrà a un trattamento con plasma ricco di piastrine (PRP) per accelerare la guarigione del polpaccio.🔗 Leggi su Internews24.com
In gruppo ci sono Piotr Zielinski e Davide Frattesi. Restano a casa Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries che lavora col gruppo ed è quasi pronto x.com