Lautaro fuori un mese salterà anche il derby Sky Sport

Lautaro Martinez si infortuna durante l’allenamento e resterà fuori per circa un mese. La causa è un risentimento muscolare al soleo che non ha provocato una lesione, ma lo costringerà a saltare diverse partite. La sua assenza peserà molto per l’Inter, specialmente in vista del derby di Milano. I medici hanno confermato che il giocatore ha bisogno di tempo per recuperare completamente. La squadra dovrà trovare alternative in attacco nelle prossime settimane. La sua condizione sarà monitorata attentamente nei prossimi giorni.

Lautaro fuori un mese, salterà il derby (Sky Sport) Non c'è lesione per Lautaro, solo un risentimento muscolare al solo. Ma da Sky Sport dicono che resterà fuori un mese. "Salterà anche il derby. Lautaro, risentimento muscolare, out circa un mese. Poi possiamo fare ipotesi se sarà disponibile già prima della sosta. Bisogna capire come andrà il suo recupero. Chivu dovrà farne a meno. Thuram a questo punto diventa centrale, lui dovrà prendersi più responsabilità. Chi ci sarà al suo fianco? Benny, più fresco, o Pio Esposito? Recuperati sia Frattesi che Zielinski. Sarebbero due ottime risposte del gruppo.