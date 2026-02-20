Laura Pausini | Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico della mia vita

Laura Pausini ha annunciato di essere pronta a ricoprire il ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026, in seguito alla conferma ufficiale. La cantante ha condiviso su Instagram la sua emozione, sottolineando che si tratta di un’esperienza unica e irripetibile. La sua partecipazione si svolgerà il 24 febbraio su Rai Uno, segnando uno dei momenti più importanti della sua carriera. Pausini ha anche dichiarato di non permettere a nessuno di rovinarle questa occasione speciale. La sua presenza al festival sta già facendo parlare i fan.

Laura Pausini è pronta a vestire i panni di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la cantante ha scritto: "Manca veramente pochissimo a quella che sarà la più pazza delle mie avventure professionali: martedì 24 febbraio su Rai Uno inizia Sanremo. Il festival della musica italiana è stato il mio battesimo a soli 18 anni e quest'anno tornerò lì per la prima volta come conduttrice grazie alla generosità di Carlo Conti, alla Rai, alle parole di Pippo Baudo lo scorso marzo e un po' anche alla fiducia in me stessa dopo 33 anni che imparo questo meraviglioso e strano mestiere".