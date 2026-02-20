Laura Nolte sale al comando del bob a 2 dopo la seconda manche Deludono le italiane

Laura Nolte ha conquistato il primo posto dopo la seconda manche del bob a 2 femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026. La tedesca ha registrato il miglior tempo, sorpassando le avversarie con una pista resa scivolosa dalle condizioni meteo. Le italiane, invece, hanno avuto difficoltà a mantenere la velocità, scivolando in posizioni inferiori. La gara prosegue con le ultime run e molte atlete puntano alla vittoria.

Laura Nolte è comando dopo la seconda manche della gara di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello di Cortina d’Ampezzo, intitolato ad Eugenio Monti abbiamo visto la riscossa delle atlete teutoniche che hanno preso il comando della classifica con una doppietta che faranno di tutto per trasportare verso le medaglie. In casa Italia pochi sorrisi con le due nostre portacolori che fanno da spettatrici. Al termine della seconda discesa il miglior crono complessivo porta la firma di Laura Nolte che ha fatto fermare i cronometri sul 56.96, portando il suo totale a 1:53.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Laura Nolte sale al comando del bob a 2 dopo la seconda manche. Deludono le italiane Leggi anche: Laura Nolte ancora al comando del monobob dopo la seconda manche. Lontane le azzurre Leggi anche: Monobob, Laura Nolte da record svetta nella prima manche. Deludono le italiane Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Laura Nolte ancora al comando del monobob dopo la seconda manche. Lontane le azzurre; Milano Cortina 2026: Flora Tabanelli vince il bronzo, prima medaglia azzurra nello sci acrobatico; Monobob, Laura Nolte da record svetta nella prima manche. Deludono le italiane; Quella di Elana Meyers Taylor, 41enne madre e attivista, è una delle medaglie d'oro più importanti di Milano Cortina 2026. Laura Nolte ancora al comando del monobob dopo la seconda manche. Lontane le azzurreLaura Nolte non si accontenta ed è ancora al comando della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 al ... oasport.it Monobob, Laura Nolte da record svetta nella prima manche. Deludono le italianeUna straordinaria Laura Nolte ha chiuso al comando la prima manche della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano ... oasport.it Kaillie Humphries brucia Laura Nolte nella prima manche del bob a 2. Lontane le azzurre - x.com https://www.oasport.it/2026/02/bob-a-2-lisa-buckwitz-si-conferma-in-vetta-anche-nella-quarta-prova-giada-andreutti-esce-dalla-top10/ Ancora una volta Lisa Buckwitz e Laura Nolte davanti a tutte anche nella quarta prova del bob a 2. Passo indietro per le itali - facebook.com facebook