Laura Nolte mette la freccia e si porta in testa a metà gara nel bob a 2

Laura Nolte ha sorpassato tutte le avversarie e ora guida la classifica dopo la seconda manche del bob a due femminile ai Giochi di Milano Cortina. La campionessa tedesca ha fatto registrare il miglior tempo, portandosi in vetta con una differenza significativa. La sua performance ha sorpreso gli spettatori e mette pressione sulle concorrenti che inseguono. La gara continua e la medaglia d’oro si gioca negli ultimi run.

Laura Nolte è comando dopo la seconda manche della gara di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello di Cortina d'Ampezzo, intitolato ad Eugenio Monti abbiamo visto la riscossa delle atlete teutoniche che hanno preso il comando della classifica con una doppietta che faranno di tutto per trasportare verso le medaglie. In casa Italia pochi sorrisi con le due nostre portacolori che fanno da spettatrici. Al termine della seconda discesa il miglior crono complessivo porta la firma di Laura Nolte che ha fatto fermare i cronometri sul 56.96, portando il suo totale a 1:53.