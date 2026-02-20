Latina | Stefanelli si ferma centrosinistra a caccia di un nuovo
Stefanelli ha deciso di interrompere la sua corsa alle elezioni a Latina, con la motivazione di dedicarsi ad altri impegni politici. La sua scelta apre una nuova sfida per il centrosinistra, che ora cerca un candidato forte per conquistare il Comune. La decisione arriva in un momento di tensione interna, tra discussioni sul futuro e divisioni tra le varie fazioni. La partita per il rinnovo della leadership locale si fa più complessa, mentre i partiti si preparano a presentare le loro proposte. La città attende con attenzione i prossimi sviluppi.
Elezioni a Latina: Stefanelli fa un passo indietro, il centrosinistra alla ricerca di un successore. Latina è chiamata a rinnovare la sua leadership provinciale. Il presidente uscente, Gerardo Stefanelli, ha annunciato di non candidarsi per un secondo mandato, aprendo una fase di incertezza politica e costringendo il centrosinistra a individuare rapidamente un nuovo candidato per le elezioni del 15 marzo. La decisione, comunicata attraverso i canali social, giunge in un momento di riallineamento delle forze politiche locali. Una scelta inattesa e le motivazioni del presidente uscente. La rinuncia di Stefanelli ha sorpreso l’assemblea provinciale del Partito Democratico, che aveva espresso all’unanimità il suo sostegno a una sua ricandidatura.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Basket, la Benacquista Latina non si ferma: colpo esterno a Piombino
Leggi anche: Travolge un ragazzo e non si ferma. Caccia al pirata della stradaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Italia delle Donne, la Provincia di Latina sceglie Clementina Caligaris e Sibilla Aleramo.
L’annuncio: Stefanelli rinuncia alla corsa per la ProvinciaColpo di scena nella corsa alla guida della Provincia di Latina: il presidente uscente Gerardo Stefanelli ha deciso di non ricandidarsi alle prossime ... h24notizie.com
Elezioni provinciali, Stefanelli dice no alla ricandidatura a presidenteIl prossimo 15 marzo il mio nome non figurerà tra quello dei candidati. Candidarmi, infatti, significherebbe contraddire questo percorso di condivisione e trovarmi in campagna elettorale contro ... latinatoday.it
Elezioni Provinciali di Latina: Carnevale candidato del centrodestra, ma l'accordo arriva da Roma. Forse! Il 15 marzo i sindaci e i consiglieri comunali dei 33 Comuni pontini eleggeranno il successore di Gerardo Stefanelli. Forza Italia brucia i tempi e lancia Fe - facebook.com facebook
A Fossanova l'evento “La Provincia di tutti”: Stefanelli presenta la relazione di fine mandato davanti al territorio x.com