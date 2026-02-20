Latina | Stefanelli si ferma centrosinistra a caccia di un nuovo

Stefanelli ha deciso di interrompere la sua corsa alle elezioni a Latina, con la motivazione di dedicarsi ad altri impegni politici. La sua scelta apre una nuova sfida per il centrosinistra, che ora cerca un candidato forte per conquistare il Comune. La decisione arriva in un momento di tensione interna, tra discussioni sul futuro e divisioni tra le varie fazioni. La partita per il rinnovo della leadership locale si fa più complessa, mentre i partiti si preparano a presentare le loro proposte. La città attende con attenzione i prossimi sviluppi.

Elezioni a Latina: Stefanelli fa un passo indietro, il centrosinistra alla ricerca di un successore. Latina è chiamata a rinnovare la sua leadership provinciale. Il presidente uscente, Gerardo Stefanelli, ha annunciato di non candidarsi per un secondo mandato, aprendo una fase di incertezza politica e costringendo il centrosinistra a individuare rapidamente un nuovo candidato per le elezioni del 15 marzo. La decisione, comunicata attraverso i canali social, giunge in un momento di riallineamento delle forze politiche locali. Una scelta inattesa e le motivazioni del presidente uscente. La rinuncia di Stefanelli ha sorpreso l’assemblea provinciale del Partito Democratico, che aveva espresso all’unanimità il suo sostegno a una sua ricandidatura.🔗 Leggi su Ameve.eu

