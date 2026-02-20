Latina | Asili a rischio stipendi bloccati Sindacati in rivolta

A Latina, la cooperativa Gialla ha sospeso i pagamenti, mettendo a rischio gli stipendi e i servizi negli asili. La causa è un ritardo nei finanziamenti da parte delle istituzioni, che ha bloccato le risorse necessarie per continuare le attività. I sindacati si preparano a manifestare, temendo che la situazione possa compromettere l’assistenza ai bambini. La sospensione dei pagamenti riguarda diverse strutture del territorio, creando tensione tra le famiglie e il personale. La crisi si fa sentire con forza nel settore dell’infanzia locale.

Latina, a rischio l'assistenza all'infanzia: la cooperativa Gialla sospende i pagamenti, sindacati in allerta. La città di Latina è in allarme per il futuro dei servizi educativi per l'infanzia. La cooperativa Gialla, gestore di quattro importanti asili nido – "Il Piccolo Principe", "L'Allegra Brigata", "La Giostra" e "Babylandia" – ha annunciato la sospensione dei pagamenti degli stipendi ai propri dipendenti per il mese di febbraio, a causa di un mancato pagamento da parte del Comune. La decisione getta ombre sulla stabilità del servizio e solleva preoccupazioni per le condizioni dei lavoratori e le famiglie.