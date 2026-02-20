Lasciò morire di freddo la fidanzata a pochi metri dalla vetta | scalatore austriaco condannato per omicidio colposo

Il tribunale di Innsbruck ha condannato il 37enne Thomas Plamberger per l’omicidio colposo della sua fidanzata, Kerstin Gurtner, morta assiderata nel gennaio 2025. Secondo l’accusa, l’uomo la avrebbe abbandonata in montagna, a pochi passi dalla vetta del Grossglockner (Austria), lasciandola morire per assideramento. In aula, Plamberger ha espresso profondo rammarico per l’accaduto, ribadendo la propria innocenza, ma gli inquirenti sostengono che sia stata proprio una serie di errori del 37enne a portare alla morte di Gurtner. Il verdetto del tribunale. Il tribunale di Innsbruck ha condannato il 37enne austriaco a cinque mesi di carcere con sospensione condizionale e a una multa di 9.🔗 Leggi su Open.online

