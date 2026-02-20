l’artista folignate

Sanremo chiama. Endrio Bonacci, 44 anni, folignate, conosciuto come Endrio Dj partecipa a Casa Sanremo The Club, rassegna dedicata alla musica elettronica, ai Dj Producer e ai Dance Singer che si svolge nella città dei fiori fino al 22 febbraio. L'artista folignate è pronto ed emozionato per questa kermesse nazionale che culminerà con una esibizione live prevista per sabato 21 che verrà trasmessa in diretta su radio e Tv. "Questa partecipazione - dice Endrio - è una occasione per confrontarsi con i giganti della musica elettronica". Il nostro Dj si è avvicinato alla professione di Dj nel 2001 dopo aver frequentato la Dj Accademy e lavorato nei principali club dell'Umbria e del centro Italia.