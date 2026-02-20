Il principe Andrea ha ammesso di avere una forte passione per il sesso, affermando di essere più ossessionato dalla donna rispetto a chiunque altro. La sua dichiarazione nasce dopo le recenti polemiche sul suo comportamento e le accuse di comportamenti discutibili. Andrea ha spiegato che questa dipendenza ha influenzato le sue scelte e la sua vita pubblica, creando un paradosso tra il ruolo di membro della monarchia e le sue abitudini personali. La sua confessione ha fatto parlare molto, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico e gli esperti.

«Siamo molto simili. Entrambi abbiamo una dipendenza dal sesso. È l’unico che abbia mai incontrato più ossessionato dalla passera di me. Abbiamo condiviso le stesse donne. Dai racconti che mi hanno fatto, in camera da letto è il più pervertito degli animali. Gli piace fare roba che sembra troppo perversa persino a me, e io sono il re delle perversioni». L’avrebbe detto Jeffrey Epstein, nel 2007, parlando di Andrea già di York, fratello del re d’Inghilterra e dal re spogliato del suo titolo l’ottobre scorso, e arrestato giovedì 19 febbraio, nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno. Arrestato per misconduct in public office, praticamente abuso d’ufficio, che probabilmente è l’unico modo in cui sono riusciti a incastrarlo dopo che era diventato inaccettabile lasciare impunito il più caro amico (e l’unico più maniaco sessuale di lui) di Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’arrapato principe Andrea, e il paradosso della monarchia con più anticorpi della democrazia

Principe Andrea arrestato, Re Carlo: «La giustizia faccia il suo corso». Per l'accusa l'ex principe condivise informazioni con EpsteinL'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, dopo che le autorità hanno accusato di aver condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein.

