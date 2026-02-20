L’Arcidiocesi compie tre secoli Nel 1726 Lucca fu promossa e soggetta solo alla Santa Sede

L’11 settembre, l’Arcidiocesi di Lucca festeggia i 300 anni dalla sua proclamazione, avvenuta nel 1726. La causa di questa trasformazione fu l’assegnazione diretta alla Santa Sede, che riconobbe la crescita della città e della comunità religiosa locale. In quegli anni, Lucca si consolidò come centro di fede e cultura, rafforzando la propria posizione nella regione. Per l’occasione, sono previste celebrazioni ufficiali e eventi storici, che coinvolgeranno cittadini e fedeli provenienti da tutta la provincia. La data segna un traguardo importante per la storia religiosa locale.

L’11 settembre prossimo ricorre il terzo centenario dell’elevazione della Diocesi di Lucca al rango di Arcidiocesi. Un atto che ha evitato a Lucca di finire sotto la Diocesi metropolitana di Firenze come invece lo sono varie diocesi suffraganee della regione ecclesiastica toscana. Per questa ricorrenza è stato varato un ricco programma di incontri, mostre, concerti, ecc. che si aprirà domenica 22 febbraio, per concludersi il 5 dicembre. "L’11 settembre 1726, con bolla di Benedetto XIII – ha scritto l’arcivescovo Paolo Giulietti in una lettera inviata al clero, ai consacrati, ai fedeli laici, e agli uomini di buona volontà – la Diocesi di Lucca fu elevata al rango di Arcidiocesi direttamente soggetta alla Santa Sede. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Arcidiocesi compie tre secoli. Nel 1726 Lucca fu “promossa“ e soggetta solo alla Santa Sede Leggi anche: Nel nome di Domenico Zipoli. Tre secoli fa la scomparsa del pratese che ha lasciato un segno nella musica sacra Leggi anche: Si celebra Santa Barbara anche a Cervia: inaugurato il giardino davanti alla sede dei Vigili del Fuoco Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Arcidiocesi compie tre secoli. Nel 1726 Lucca fu promossa e soggetta solo alla Santa Sede. L’Arcidiocesi compie tre secoli. Nel 1726 Lucca fu promossa e soggetta solo alla Santa SedeL’11 settembre prossimo ricorre il terzo centenario dell’elevazione della Diocesi di Lucca al rango di Arcidiocesi. Un atto che ha evitato a Lucca di finire sotto la Diocesi metropolitana di Firenze ... msn.com Serpeggiano tra i palazzi romani le voci di un asse tra Santa Sede e Quirinale che, se dovesse consolidarsi, potrebbe influire sull’elettorato moderato cattolico - facebook.com facebook Serpeggiano tra i palazzi romani le voci di un asse tra Santa Sede e Quirinale che, se dovesse consolidarsi, potrebbe influire sull’elettorato moderato cattolico x.com