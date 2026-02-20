L’appuntamento nel weekend A Quarrata la ’Partita applaudita’

Il Comune di Quarrata partecipa al progetto della ’Partita applaudita’, che si svolgerà questo fine settimana. La decisione deriva dalla volontà di promuovere momenti di aggregazione e coinvolgimento tra cittadini e sport. L’evento, in programma tra il 21 e il 22 febbraio, coinvolgerà diverse comunità della regione, con partite che stimolano l’entusiasmo del pubblico. La partecipazione di Quarrata si inserisce in un quadro più ampio di iniziative sportive che mirano a rafforzare il senso di comunità. La partita si svolgerà tra le strade della città.

Anche il Comune di Quarrata aderirà al progetto della ’ Partita applaudita ’, partecipando in questo modo ad un’iniziativa che coinvolgerà numerose realtà comunali su tutto il territorio regionale tra domani 21 febbraio e dopodomani. Com’è ormai noto, la ’Partita applaudita’ è un progetto promosso da Calcio Fair Play, Anci Toscana, Lega Nazionale Dilettanti, FIGC e il Settore Giovanile Scolastico, AIA e AIAC per responsabilizzare il tifo sugli spalti e promuovere il fair play: nelle partite di campionato giovanile interessate (U14 maschile ed U15 femminile, quest’anno) il pubblico potrà esprimersi solo applaudendo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

