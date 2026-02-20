Le autorità hanno lanciato un appello alle imprese per ripulire via Ligabue, a causa di un crescente accumulo di rifiuti e degrado. La strada si trova in condizioni di abbandono da settimane, nonostante le numerose segnalazioni dei residenti. Le aziende sono state invitate a intervenire rapidamente per ripristinare il decoro e migliorare la qualità della vita nel quartiere. Tuttavia, le risposte finora sono state poche, lasciando ancora il problema irrisolto. La situazione resta critica e richiede interventi concreti.

Un condominio dove ogni azione volta al decoro e al miglioramento della convivenza sembra infrangersi contro l’inerzia. Una strada privata, ma al centro di un problema pubblico. È via Ligabue, nel grande polo logistico accanto al caseificio Milanello e al casello autostradale Terre di Canossa. Una strada che di recente è tornata sotto i riflettori grazie alla protesta dei volontari del gruppo ambientalista ’Reggio Emilia Ripuliamoci’, che hanno denunciato la discarica a cielo aperto che si è accumulato lungo la carreggiata e nei campi circostanti. Il nodo è giuridico prima ancora che operativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’appello alle imprese: "Ripulite via Ligabue"

Da Norimberga l’appello di De Carolis alle imprese: valorizzare il gioco italiano insiemeLa partecipazione di Giochi Uniti alla Spielwarenmesse di Norimberga rappresenta un’occasione per promuovere il gioco italiano a livello internazionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.